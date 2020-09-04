Son dakika haberine göre, TEKNOFEST 2020’de roket yarışları heyecanı Tuz Gölü’nde başladı. Teknoloji ve Sanayi Bakan Varank ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalar
04.09.2020 14:47
- Son dakika: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalar
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