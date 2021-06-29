Çocuk istismarı infial yarattı! Elmalı Davası hakkında Savcılık'tan ilk açıklama geldi! İşte iğrenç anne ve üvey babanın fotoğrafları...

Son dakika haberleri... Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Savcılıktan yapılan açıklamada "Tutuklu sanıklar, alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak 5 Ocak tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Son duruşma 21 Mayıs tarihinde yapılarak, 17 Eylül'e ertelenmiştir. Yargılama süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verilirken o iğrenç anne ve üvey babanın fotoğrafları ortaya çıktı.

Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor.

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.

NE OLMUŞTU?

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.



6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.

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Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.





Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

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Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.





Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.



Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.



Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlıın açıklamasında her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:



06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.



Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.





05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.



05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.



21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.



Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.



Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şu açıklamayı yaptı "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.

Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.

Adalet kurumu herşeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

ELMALI SAVCILIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Elmalı Başsavcılığı: "Tutuklu sanıklar, alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak 5 Ocak tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir Son duruşma 21 Mayıs tarihinde yapılarak, 17 Eylül'e ertelenmiştir Yargılama süreci takip edilmektedir"

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

O ANNE VE ÜVEY BABANIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye, bugün Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa yönelik cinsel istismarı konuşuyor...

Geçtiğimiz yıl meydana gelen iğrenç olay, anne ve üvey babanın tahliye edilmesiyle yeniden gündeme geldi.

Bugün milyonlarca kişi, o anne ve babaya lanet yağdırdı.

7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin istismarı resmetmelerine rağmen mahkemenin verdiği tahliye kararı, hemen hemen herkesi adeta çileden çıkardı.

Ve olayın faillerinin fotoğrafları ortaya çıktı.