Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 127 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yurt içi kaynaklı 123 yeni vakadan 112'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 11'i Liaoning eyaletinde tespit edildi. Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 292'ye çıktı.
Çin'de ikinci dalga korkusu! Koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişte
31.07.2020 20:25
- Çin'de ikinci dalga korkusu! Koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişte
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