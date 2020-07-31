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Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan Sassuolo ile anlaşmaya vardı

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan Sassuolo ile anlaşmaya vardı
31.07.2020 21:44

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan İtalya Serie A takımlarından Sassuolo ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray da transfer etmek istiyordu.


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