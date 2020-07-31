NASA'dan dikkat çeken Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki krater ile inanılmaz benzerlik!

31.07.2020 17:52

NASA’nın resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan Salda Gölü ile ilgili paylaşımı büyük dikkat çekti. NASA, paylaşımında Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlik olduğunu duyurdu. NASA ayrıca araştırmacıların Salda Gölü'ne yönelik çalışmalar yaptığını da belirtti.

Eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Salda Gölü ile ilgili NASA Earth hesabından çok konuşulacak bir paylaşım geldi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'ta yer alan Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu açıkladı.

NASA, sosyal medya üzerinden Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını da paylaştı.

NASA, gezginci keşif aracı Perseverance aracı Mars'a gönderilmeden önce projede görev alan bazı araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını bildirdi.

NASA'NIN YENİ NESİL UZAY ARACI PERSEVERANCE MARS'A GÖNDERİLDİ

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'taki yaşamı keşfetmek için yola çıktı. Mars'ın keşfinde yeni bir döneme kapı açan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak için Florida'nın Cape Canaveral kentinden Mars'a gönderildi. NASA'nın 2.4 milyar dolarlık uzay aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 07.50'de kalkış yaptı. Aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

NASA'nın Mars'ta antik yaşamın izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmayı amaçladığı Perseverance uzay aracına Ingenuity adı verilen mini bir helikopter de eşlik edecek. Bilim adamlarının Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine keşfe çıkacak olan Perseverance, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapacak. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilecek olan Perseverance, Mars'a iniş yaptığında kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son derece heyecanlıyım. Çünkü Mars 2020'yi Perseverance robotuyla başlatacağız. Ama burada çok daha fazlası var. Tarihte ilk kez Mars'a başka bir dünyada yaşamı bulmak için açık bir görevle gidiyoruz" dedi.

Bridenstine, "Uzaya gitmek her zaman zor. Hiç kolay olmamıştı. Bu durumda her zamankinden daha da zor. Çünkü bir salgının ortasında yapıyoruz" şeklinde konuştu.