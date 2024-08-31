Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 19:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 19:38

ABD istihbarat servisi CIA'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi sosyal medya hesabından yaptığı 'Kapadokya' paylaşımı dikkat çekti.







CIA paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bu 'Peri Bacaları' (aynı zamanda hoodoo, konik kaya veya toprak piramidi olarak da adlandırılır) Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alır ve 40 metreye (130 fit) kadar yükselebilir. Oluşmaları ise yüzyıllar alır. CIA'nın Dünya Bilgi Kitapçığı, 265 dünya birimi hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır."







FETÖ'NÜN DARBE ŞİFRESİYDİ



30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kapadokya paylaşımının neden seçildiği merak konusu olurken, CIA aparatı FETÖ akıllara geldi.



Hatırlanacağı üzere 'Kapadok'yanın FETÖ tarafından kullanılan bir darbe şifresi olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'daki bir konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyelerine darbe mesajı verdiği ortaya çıkmıştı.



"KAPADOKYA SAKİNLERİ, ORADAKİ SERKARLAR ADINA KONUŞUYORUM"



FETÖ elebaşı Gülen'in söz konusu konuşmasının 15.36 saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkati çekici vurgulu ifadelerle "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" demişti.



Öte yandan Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Kemal Batmaz'ın da CIA tarafından 'Kapadokya' ismiyle kodlandığı belirlenmişti.







CIA KİME NE MESAJ VERİYOR?



CIA resmi hesabının durup dururken Kapadokya fotoğrafı paylaşması "Kime ne mesaj veriyor?" sorusunuda beraberinde getirdi.

