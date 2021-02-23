CHP'nin göremediği başarıyı Alman Handelsblatt gazetesi yazdı! Türkiye ekonomide mucizeyi başardı...

CHP'nin göremediği başarıyı Alman basını yazdı! Küresel piyasaları altüst eden koronavirüs salgını, dünya genelinde pek çok ülkeyi olumsuz etkilerken, Türkiye'nin özellikle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki başarısı dünyada ses getirmeye başladı. CHP ve tantanacı yandaşları iftiralarla Berat Albayrak'ı hedef alırken, Türkiye'nin pandemi dönemindeki ekonomik başarısını da görmezden geldiler. Berat Albayrak'ın kararlı ekonomi ve faiz politikaları sayesinde istikrarını sürdüren Türk ekonomisi dünyada parmakla gösterilen bir ivme kazandı. CHP'li siyasetçiler ise iftira ve yalanlarla algı operasyonuna soyundu. Onlarca ülke, pandemi süresinde ciddi ekonomik gerileme kaydederken, Türk ekonomisinin kaydettiği büyüme oranları, adeta dünyaya örnek oldu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Türkiye’nin kaydettiği ekonomik başarı grafiğini tam sayfa analizle okurlarına servis etti... Türk ekonomisinde yaşananları "mucize" olarak değerlendiren gazete, makro ekonomik göstergelerden ve IMF ile Dünya Bankası'nın beklentilerinden örnekler vererek 2020 yılında küresel ekonomideki çöküşe rağmen Türkiye'nin büyümeyi başaran birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizdi.