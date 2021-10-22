CHP'li Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Soros destekli TESEV'in kurucusudur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Türkiye'deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi olduğu biliniyor. Bu gerçeği ortaya çıkaran da CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş! Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini kabul ederken, hiçbir etkinliğine katılmadığını iddia etti. İşte olayın ortaya çıktığı zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in konuya dair ses getiren açıklamaları...