Kendisini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlayıp tam tersi hareket eden CHP’nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP’li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışını İtalyan komünistlerinin marşı olan ve Türkiye’de de DHKP-C terör örgütünün müzik grubu Grup Yorum tarafından söylenen ‘Çav Bella’ isimli marş ile kutladı.
CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 23 Nisan’ı İtalyan marşıyla kutladı
23.04.2020 22:29
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