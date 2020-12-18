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CHP'li Sarıyer Belediyesi 1700 işçiyi mağdur etti

CHP'li Sarıyer Belediyesi 1700 işçiyi mağdur etti
18.12.2020 23:42
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CHP yönetimindeki Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı. Belediye görevlileri, Toplu sözleşme hakkı kazanmalarına rağmen Sarıyer Belediyesi'nin karşı dava açarak, toplu sözleşme sürecini Yargıtay'a taşıması sebebiyle eylem yaptıklarını açıkladı. Park ve bahçelerde temizlik işçisi olduğunu ifade eden İbrahim Erol, "Artık bizim sabredecek gücümüz kalmadı. Asgari ücretin altında çalışan işçileriz. Bu şekilde toplu sözleşmesi yapılmayan mağdur" dedi.


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