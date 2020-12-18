CHP'li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler! AK Parti'den yanıt gecikmedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı. Özgür Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadesinde bulundu. Özgür Özel'in hadsiz sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar, Özel'e "diktatör istiyorsan kendi partine bak" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.

"Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur.



Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur! pic.twitter.com/ANsNhN9t8x — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 18, 2020

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özel'in çizgiyi aşan açıklamaları sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Twitter'da yorum yağmuru yapan vatandaşlar, "Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Özgür Özel iyice haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza hakaret etti.

Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2'nci Kesim Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılmıştı.

Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Her kim ki bunları hedef alarak bozgunculuk peşinde koşuyorsa emin olunuz tek amacı ülkemizin bu tarihi sıçrayışına engel olmaktır. Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Özgür Özel'in "diktatör" iftiraları ilk skandalı değil. İşte Özel'in kirli sicili:

MEHMETÇİĞE YAPILAN İĞRENÇ İTHAMLARI SAVUNDU

CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır'ın bir canlı yayın esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk askerine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından tepkiler üst üste gelmişti. "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'ı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı sosyal medya paylaşımında TBMM'deki vekilleri CHP'ye ve Ali Mahir Başarır'a iftira atmakla suçlarken, A Haber'i de hedef aldı. Özel "Aynı çatı altında görev yaptığınız vekilimize ve partimize iftira atmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDEYİ ZİYARET EDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL HAREKET

Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sararken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal bir harekete imza attı. Bir depremzedeyi hastanede ziyaret eden CHP'li Özel, ellerini arkaya bağlayarak takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hastalara karşı yaklaşımı ile CHP'li Özgür Özel'in ellerini arkadan bağladığı fotoğrafı yorumlayan vatandaşlar, Özel'e büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Özgür Özel'e insanlık dersi şart" ifadelerini kullandı.

'KOBANİ OLAYLARI' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN&NBSP;HDP'LİLERE DESTEK!

HDP'nin yaptığı sokak çağrısından sonra çıkan 'Kobani olayları'na ilişkin başlatılan operasyonlarda HDP'li isimler gözaltına alındı. HDP'ye, gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajı verirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi. HDP'ye sahip çıkan Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEMUR VE BÜROKRATLARA TEHDİT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulundu.



Devlet memurlarını ve bürokratları hedef alan Özel, adeta yeni bir kaos senaryosunun sinyalini verircesine "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurları tehdit etti.



Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."

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