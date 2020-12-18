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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: İlkokullarda sınav yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: İlkokullarda sınav yapılmayacak
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, sınavlar ve yarıyıl takvimiyle ilgili genelde yayınlandı. Buna göre en çarpıcı düzenleme ilkokullarda sınaların kaldırılması oldu.


Son dakika haberi: Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararı alırken yeni düzenlemeler de yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

-İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

-22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

-25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

-Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

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