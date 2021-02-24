Haberler Video Haber Videoları CHP'li Maltepe'de işçiler grevde sokaklar çöp dağlarına teslim!

CHP'li Maltepe'de işçiler grevde sokaklar çöp dağlarına teslim!

CHP'li Maltepe'de işçiler grevde sokaklar çöp dağlarına teslim!
24.02.2021 14:58
Ana Sayfa 44:14
"Cumhur İttifakı teröristleri...
Ana Sayfa 03:05
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin...
Ana Sayfa 04:40
ATV'de Esra Erol'u çıldırtan...
Ana Sayfa 02:32
Alman Türk ekonomisine hayran!
Ana Sayfa 01:24
Cep telefonu siparişi verdi!...
Ana Sayfa 01:35
Havalimanında ele geçirildi!...
Ana Sayfa 00:22
Bitlis ve Siirt'te Eren-11...
Ana Sayfa 18:43
Merkez'den 3 yılda rekor kâr:...
Ana Sayfa 00:24
CHP'li Özgür Özel'den skandal...
Ana Sayfa 01:09
HDP'li 5 milletvekili için...
Ana Sayfa 05:17
Çılgın Sedat'ın evinde yangın...
Ana Sayfa 01:02
HDP Eş Genel Başkanı Pervin...

Son dakika haberi... CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı.  Maltepe’de sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bir mahalle sakini, “Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.” diyerek belediyeye isyan etti.


Haber Videoları