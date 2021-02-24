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Tuana Şahin'den Başkan Erdoğan'a AK Parti İstanbul il Kongresi'nde sürpriz karşılama: Bana her şey seni hatırlatıyor...

Tuana Şahin'den Başkan Erdoğan'a AK Parti İstanbul il Kongresi'nde sürpriz karşılama: Bana her şey seni hatırlatıyor...
24.02.2021 18:05
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başkan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı. "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı ile karşılanan Başkan Erdoğan da şarkıya eşlik etti. İşte o anlar...


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başkan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı. "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı ile karşılanan Başkan Erdoğan da şarkıya eşlik etti. İşte o anlar...
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