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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde terörle mücadele mesajı: İnlerini başlarına geçiriyoruz

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde terörle mücadele mesajı: İnlerini başlarına geçiriyoruz
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Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Milletimizin birliğine kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz." dedi.


Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerinde açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

18 Ekim'de Şırnak il kongremizle başladığımız maratonlarımızı bugün sona erdiriyoruz. İstanbul İl Kongremizle birlikte 6 il kongresiyle bu süreci alnımızın akıyla tamamlamış olacağız. Salgın dolayısıyla büyük bölümünü canlı bağlantıyla yaptığımız il kongrelerinde coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki şu muhabbet iklimini gölgelemesine izin vermedik. Davamıza yakışır şekilde demokrasi şölenine dönüştüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Uzun ince bir yoldayız. 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil, milletin menfaatlerini yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa davamızı bugünlere kadar getirdik. Yükü çekemeyenler, gücü tükenenler oldu. Egolarına, hırslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunlar eyvallah etmedik.

DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ

Milletimizin birliğine kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz.



Hem örgüte katılanların sayısında, hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizde huzur iklimi yükseliyor. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettikleri konular çözüme kavuşturuldu.

TUZAKLARI BOZA BOZA YÜRÜYORUZ

YaşadığImız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Davamıza sahip çıkıyoruz. engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz.

VESAYET PRANGALARINI ORTADAN KALDIRARAK MİLLİ İRADEYİ YENİDEN HAKİM KILDIK
Bugün geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. 2021'in Türkiyesi ile 2002'nin Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi; kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiyesi, özgürlüklerin, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, barışın, kalkınmanın ülkesidir. Eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Vesayet prangalarını ortadan kaldırarak milli iradeyi yeniden hakim kıldık.

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