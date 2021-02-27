CHP’li Maltepe Belediyesi’nin sokaklarını çöp kokusu sardı

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor. Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız. Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar. Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti.