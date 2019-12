CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tepki çeken mülakat soruları 25.12.2019 20:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mülakat skandalı yaşandı. İzmir’de belediye otobüsü şoförü olmak için mülakata giren Erol İslam Yıldırım, kendisine sorulan sorular karşısında adeta şoka uğradı. Ekmeğinin peşinde olan Yıldırım ile dalga geçtiler ve aşağıladılar. Yıldırım o anları şöyle anlattı:

"DİYARBAKIR YÖRESİNDEN TÜRKÜ SÖYLER MİSİN"

'Bize Diyarbakır yöresinden bir türkü söyler misin?' dediler. 'Müdürüm türküyle aram iyi dinlerim ama sesim yatkın değil türkü söylemeye' dedim. Sanki şovmenlik yapıyorum. Ben oraya ekmek paramı kazanmak için mülakata gitti.





"İSLAM'IN ŞARTLARINI SAY DİYE DALGA GEÇTİLER"

'Mülakat sorusu olarak algılama Yaşar Kemal kim?' diye sordular. Ben de 'mülakat sorusu olarak algılamıyorum ama Yaşar Kemal'in kim olduğunu bilmiyorum' dedim. Beni kalkıp Erol İslam Yıldırım diye, İslam'ın şartlarını say diye dalga geçmeleri çok zoruma gitti. Ben de İslam'ın şartı 5'tir dedim. Say dediler saydım. İmanın şartlarını söylediler 6 dedim. Sayayım mı dedim, say dediler. Tunç Bey'in rakibinin adı neydi dediler. Kayyum atanan belediye başkanlarını biliyor musun? dediler. Bilmiyorum dedim. Gülerek dalga geçerek 'bunların hiçbirini bilmiyor musun dediler.'

"DİNİMLE ALAY ETTİLER BU BENİM ZORUMA GİTTİ"

Skandalı şikayet etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmek istedi ama kapılar yüzüne kapandı. Yıldırım, "Beni direksiyon sınavına soksunlar. Ben arabayı süremeyeyim, stop ettireyim, dubalara vurayım, bir hata yapayım beni elesinler. Desinler ki tamam sen hatalıydın. Bu hiç zoruma gitmezdi. Ama kalkıp benim dinimle alay ettiler, particilik sıfatıyla alay ettiler." diye konuştu.