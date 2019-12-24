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İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmedi. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti. Mahalle sakinlerinden biri de "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

24.12.2019 16:47 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor. 60 saatlik plansız su kesintisinin Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun tamiri için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtıyor.

İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

Su kesintilerinden en çok etkilenen Buca ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi, dün başladıkları su dağıtımlarını, bugün de sürdürdü.

İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

Buca Koop Mahalle Muhtarı Hakan Dönertaş, su dağıtımlarında önceliğin okullara verildiğini, daha sonra mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi. Dönertaş, "Dünden bu yana mahallemize gelen sekizinci tanker oldu. Sokak sokak gezerek herkese eşit miktarda su dağıtmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Dün 7 sokakta dağıtımı yapıldı. Bugün de şu ana kadar 4 sokakta dağıttık. Su gelinceye kadar dağıtım sürecek. Vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Su dağıtımı yapılacak yerleri mesaj atarak veya sosyal medya kanalı ile paylaşıyoruz. Bizim de su konusunda biraz idareli olmamız gerekiyor. Vatandaşlar yağmurun altında su almaya çalıştı. Susuzluk gerçekten çok kötü" dedi.

İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti: Yazıklar olsun

İDONLARINI ALAN VATANDAŞLAR SU KUYRUĞUNA GİRDİ
Vatandaşlardan Türkan Öztürk "Susuzluktan iyice kırıldık. Ömrümüz suyun içinde geçiyor. Ev işlerini yapamıyoruz. Tuvalete su lazım ama evde su yok" dedi. Mahalle sakinlerinden Sevinç Kara (75), "Bu yaşta su taşımak yakışır mı?" diyerek tepki gösterdi.

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