Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kritik üs hamlesi! İHA ve SİHA üssünden sonra... 25.12.2019 21:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA'lara açılmasının ardından şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edilmesi gündemde... Türk askerlerinden oluşan bir heyetin yer analizi için KKTC'de olduğu iddia edildi. İşte Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamlenin detayları...

Türkiye Akdeniz'de oyunu bozmaya kararlı. Ankara, dengeleri değiştirecek kritik adımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Geçitkale Havaalanı'nı İHa ve SİHA'ların kullanımına açan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri için Ada'da bir deniz üssü inşa edeceği iddiası gündemde... Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir heyetin İskele Boğazı çevresinde yer analizi yaptığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz üssü kurulması kritik öneme sahip...

Üs, Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemilerinin daha hızlı görev sahalarına intikal etmesine yarayacak.

Deniz üssü, bölgede görev yapan gemilerin bakım-onarım ve ikmal desteğini hızlandıracak. Üssün kurulması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne psikolojik üstünlük de sağlayacak.

KKTC'YE TAKVİYE ASKER GÜCÜ

Üs sayesinde gemiler ve deniz hava unsurları, uzun süreli konuşlandırılabilecek, deniz cephanesi, akaryakıt ikmali kolaylaşacak. Üssün sadece donanmaya değil kolorduya da büyük güç katacağı düşünülüyor. Ada'da kolordu seviyesinde bulunan kara gücünün stratejik olarak güvenlik takviyesinin kolaylaşması bekleniyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asker sayısını artırması da söz konusu...