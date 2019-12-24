İzmir'in Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2 bin 200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Torbalı, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor.

60 saatlik plansız su kesintisinin çarşamba günü sona ermesi beklenirken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtıyor.

İlçedeki 31 mahallede, diğer ilçe belediyelerinden de alınan tankerlerle yapılan su dağıtımları ile vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı.

"TUVALETLER KÖTÜ KOKUYOR"

Kesinti nedeniyle mağdur olan mahalle sakini Gönül Bahçivancıoğlu ise şunları söyledi: "Su kesintisi çok etkiledi. Hiçbir şekilde temizliğimizi yapamıyoruz. Tuvaletler kötü kokuyor. Aniden kesildiği için su alamadık. Birikmiş suyumuz yoktu. Dün bütün marketleri dolaştım, parayla bile su bulamadım. İnsanlar hepsini almış. Durumumuz o kadar kötüydü. Yüzümüzü çok az su ile yıkıyoruz. Diş fırçalayacağız ama su yok."