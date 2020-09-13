CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in imar oyunu ortaya çıktı! Tarım arazisine havuzlu villa yaptı

13.09.2020 15:20

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in sıkma tesisi diye izin aldığını tarım arazisine milyonluk villa yaptırdığı ortaya çıktı. Soyer'in mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor. A Haber muhabiri Gamze Elçi tepkilere neden olan o arazinin önünden detayları aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in sıkma tesisi diye izin alıp havuzlu villa yaptıkları zeytinliklerinin bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Soyer'lerin mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor. A Haber muhabiri Gamze Elçi tepkilere neden olan o arazinin önünden detayları aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Başkanı eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine "Sıkma tesisi yaptıracağız" diye izin alıp havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Soyer çiftine tepki yağarken başka bir skandal daha patladı. Soyer'lerin mal beyanlarında 2018 yılında aldıklarını belirterek değerini 100 bin lira olarak gösterdikleri 21.7 dönüm zeytinliğin aslında servet değerinde olduğu anlaşıldı. 21 dönümlük zeytinliğin değerinin en az 1 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı.