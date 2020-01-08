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CHP'li isimden skandal PKK açıklaması! "Sizi dost olarak görüyoruz"

08.01.2020 21:05

CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te iki ay önce düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK'nın sempatizanları bastı. İçeriye giren PKK yandaşları, terörist elebaşı Öcalan'ın pankartını açtı, sloganlar attılar. Üstelik tüm bu yaşananlar sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da oradaydı. Skandal olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, PKK sempatizanlarının sloganlarına, terörist başı Öcalan lehine yaptıkları tezahüratlara ses çıkarmayan Kaftancıoğlu ve Özkoç yaşanları izledi. PKK sempatizanlarının konuşması bittikten sonra mikrofonu eline alan CHP İsviçre Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Konakçı ise teröristlere 'muhatabımız değilsiniz' demek yerine "Açıklamanızı saygıyla karşıladık sizi dinledik. Siz bizi dost olarak görmeyebilirsiniz, biz sizi dostumuz olarak görüyoruz." skandal ifadeler kullandı.


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