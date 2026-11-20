KKTC'de 27 kişinin ölümüne sebep olan FiloJet gemisi şüphelilerine öfkeli haykırış kamerada: “Katiller, Allah belanızı versin!”
KKTC'de batan FiloJet yolcu gemisiyle ilgili davada mahkeme, aralarında kaptan, şirket yetkilileri ve mürettebatın bulunduğu 9 şüphelinin “kasten öldürme” suçundan yargılanmasına karar verdi. Faciada yaşamını yitiren mağdurların acılı aileleri mahkeme öncesi ve sonrası şüphelilere “Katiller, Allah belanızı versin!” gibi haykırışlarla tepki gösterdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber