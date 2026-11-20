TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü, köprü ulaşıma kapatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü, köprü ulaşıma kapatıldı