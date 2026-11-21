Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü, köprü ulaşıma kapatıldı

KKTC'de 27 kişinin ölümüne sebep olan FiloJet gemisi şüphelilerine öfkeli haykırış kamerada: “Katiller, Allah belanızı versin!”

Türkiye'nin KAAN hedefi büyüyor! 2035'e kadar 100 uçak