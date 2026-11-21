Başkan Erdoğan’dan teşkilata birlik mesajı: Biz sırça köşkleri yıktık
A Haber ekranlarında yayımlanan analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına yönelik birlik ve beraberlik mesajları ele alındı. Erdoğan'ın "Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz." sözleri üzerinden teşkilatın milletle arasına mesafe koymaması gerektiği vurgulandı. AK Parti'yi hedef alan girişimlere karşı uyanık olunması, parti içindeki kardeşlik hukukunun korunması ve vatandaşla gönül bağının güçlendirilmesi mesajları öne çıktı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber