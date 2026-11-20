COP31'de karar için geri sayım! Bakan Kurum'dan Antalya Mutabakatı mesajı: "Çok az bir mesafe kaldı"
COP31'de gözler Antalya Mutabakatı'na çevrildi. Kapanış oturumunda Örtü Karar'ın kabule sunulması beklenirken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözün karara dönüşeceği andayız" diyerek ülkelere uzlaşı çağrısında bulundu. Dünyanın geleceği için kritik bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Kurum, "Çok az bir mesafe kaldı" ifadelerini kullandı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel