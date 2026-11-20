Bakan Ersoy Ayasofya'nın yer altı tünellerine indi: 420 metrelik hat temizlendi

Şanlıurfa'da sahte MİT ve Jandarma operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Oruç Reis Pakistan'da! Sondaj öncesi kritik çalışma için sahaya çıkıyor

Çiğdem Batur'un Sultanahmet videosuna tepki: ''Sen önce cami adabını bir öğren''