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CHP'li İBB'nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular
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CHP'li İBB'nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024, 09:37   |   Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 09:37

Türkiye, 2 gündür İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor. Villanın bulunduğu arazide sertifikalı yaklaşık 100 kayın ağacının kesildiği belirtilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Uzun bir süredir villaya göz yuman CHP'li İBB de 16 Ağustos tarihinde suç duyurusunda bulunduğu iddia etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İBB'nin bakanlığın dünkü denetiminin ardından savcılığa belge sunduğu belirlendi. Takvim.com.tr İBB'nin yalanını çürüten o belgeye ulaştı. Öte yandan, İBB'nin İstanbul'un 3 ilçesinde daha riskli alanları imara açtığı iddia edildi.

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