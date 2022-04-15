RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li İBB'nin deniz taksi skandalı denetim raporunda! 165 milyon TL maliyet, 54 bin TL gelir elde etti

CHP'li İBB'nin deniz taksi skandalı denetim raporunda! 165 milyon TL maliyet, 54 bin TL gelir elde etti
15.04.2022 15:50

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CHP'li İBB’nin 165 milyon liraya satın aldığı ve bugüne kadar sadece 54 bin lira gelir elde ettiği 50 adet deniz taksi, Haliç Tersanesi’nde çürümeye terk edildi. 22 Ocak'ta Haliç Tersanesi'nde görüntülenen deniz taksilerin 12 Nisan'da da yerlerinde sabit olarak bekletildiği belirlendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 165 milyon liraya satın aldığı 50 adet deniz taksinin içler acısı hali görüntülendi.

İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda taksilerden sadece 54 bin lira gelir elde edildiği gerçeği yer alırken, taksilerin denizde atıl halde beklediği objektiflere yansıdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 22 Ocak'ta Haliç Tersanesi'nde görüntülenen deniz taksilerin 12 Nisan'da da yerlerinde sabit olarak bekletildiği belirlendi.

Deniz taksilerle ilgili olarak 2021 Yılı Denetim Raporu'nda şu ifadelere yer verilmişti: 27 Temmuz 2021 tarihli deniz Taksi Mal Alım İşi İhalesi 84 milyon 950 bin TL+KDV bedelle İBB iştiraki Şehir Hatları'na verildi. 50 adet deniz taksi satın alındı.

Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksiden 54 bin 301 bin TL gelir elde etti. Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye KDV dahil 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu.

Kamu zararına sebebiyet verildi.

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