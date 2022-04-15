CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ne görüştü? ABD'nin yeni PKK planı ne?

CENTCOM Komutanı, Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ziyaretçisi oldu. Terör elebaşı görüşmeyle ilgili sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulundu. Abdi Şahin, paylaşımında "CENTCOM'un yeni komutanı Suriye'de istikrarı korumaya yönelik kararlılığını teyit etti" ifadelerini kullandı.

"ESKİ SEVGİLİSİNE KOŞMASI ŞAŞILACAK FOTOĞRAF DEĞİL"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, skandal görüşmenin perde arkasını A Haber ekranlarında aktardı. Ağar, önemli tespitlerde bulunurken krili planı da gözler önüne serdi. DEAŞ'la mücadelenin teröristlere destek vermeye bir bahaneye evrildiğine dikkat çeken Abdullah Ağar, "ABD'li komutanın eski sevgilisine koşması şaşılacak bir fotoğraf değil. ABD, bu terör örgütünü menfaatleri noktasında rezerv güç olarak tutma eğiliminde. Bu oyunu bir tek Türkiye bozabilir. Başka kimsenin bu noktada bir eylemi yok." dedi.

"UKRAYNA'NIN BAŞINA GELEN BİZİM BAŞIMIZA GELSEYDİ..."

Ağar, kirli planların deşifre olduğunu belirtirken önemli bir noktaya değindi ve "ABD bu terör örgütünü ne zaman kime karşı kullanılacak? Ukrayna gibi tuzağa düşseydik ve onların başına gelen bizim başımıza gelseydi. Bizim hava savunma sistemimiz olmasaydı. Rusya ile bir mücadeleye tutuşsaydık. ABD'nin beslediği 40 bin kilometrekarelik alandaki 130 bin PKK'lı bize karşı nasıl kullanılacaktı?" diye sordu. Ağar, Türkiye'nin ne olursa olsun bu terör belasından kurtulması gerektiğini söyledi.

TERÖRİSTLERİN "TÜRKİYE HAREKAT YAPACAK" TEDİRGİNLİĞİ

Terör örgütünün Irak ve Suriye kollarında kendilerine yönelik Türkiye'den bir harekat gerçekleştirileceği tedirginliği bulunduğunu ifade eden Ağar, "Pek çok entrikayla karşı karşıya kalınan bir coğrafyanın merkezindeyiz. Türkiye'yi bir şekilde savaşın içine çekme manipülasyonları var. Ukrayna kriziyle birlikte Türkiye'nin Suriye'de harekat yapacağı öngörüsü YPG/PKK'da oluşmuş durumda. Özellikle Türkiye'nin harekat yapabileceği tedirginliği var terör örgütünde. Bundan kaynaklı da bir destek için görüşülmüş olabilir. Bunun güvencesini vermek için de gitmiş olabilir." diye konuştu.