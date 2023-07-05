Sinan Oğan: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor

28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyonda sular durulmuyor. CHP'yi 'değişim' ateşi sardı, İYİ Parti peşi sıra istifalarla sallandı. Sürecin en karlısı olan küçük ortaklar da grup yaparken birbirine düştü. Tüm bunların gölgesinde ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'dan muhalefetin içerisini düştüğü vahim duruma gözler önüne seren bir açıklama geldi. "Türk siyasetinde kendisini başarısız bulan kimse yok" diyen Oğan, kahkahalar eşliğinde "Seçimi kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini çok başarılı buluyor" dedi. AK Parti ve CHP arasındaki farkı anlatan Oğan, "Ben şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Cumhur İttifakı eleştirmiyor, Millet İttifakı eleştiriyor" dedi.