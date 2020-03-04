Bugünkü
Takvim

'li 'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız

Son dakika haberi... Özkoç, Başkan Erdoğan'ın 'nda söylediği "'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Özkoç'un ifadeleri sonrası  Başkan Erdoğan'ın avukatı , A haber canlı yayında yaptığı açıklamada "Yarın CHP'li hakkında yasal yollara başvuracağız. Özkoç hakkında Maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 16:46
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 17:02
ABONE OL
Özkoç'tan, Erdoğan hakkında skandal sözler!

Başkan 'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında düşmanlarını hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." ifadelerini kullandı.



ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER
Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Halsiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullandı.



"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın avukatı , A haber canlı yayında yaptığı açıklamda "Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi. Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet ve Millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız. Bu hadsiz açıklamaların, ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksİniz." ifadelerini kullandı.



BU İLK SKANDALI DEĞİL!
CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında kullandığı alçak ifadeler ilk değil. Özkoç, daha önce de Başkan Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan ifadelere imza atmıştı.





FETÖ İMAMI İLE YAN YANA!
Erdoğan'a ağır hakaretler savuran CHP Grup Başkanvekili 'un imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görülmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri