Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye düşmanlarını hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." ifadelerini kullandı.







ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER

Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Halsiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullandı.







"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A haber canlı yayında yaptığı açıklamda "Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi. Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet ve Millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız. Bu hadsiz açıklamaların, ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksİniz." ifadelerini kullandı.







BU İLK SKANDALI DEĞİL!

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında kullandığı alçak ifadeler ilk değil. Özkoç, daha önce de Başkan Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan ifadelere imza atmıştı.











FETÖ İMAMI İLE YAN YANA!

Erdoğan'a ağır hakaretler savuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görülmüştü.