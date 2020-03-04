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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.



Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı.







MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

