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Son dakika: 'li 'un Erdoğan'a hakareti sonrası Meclis'te kavga çıktı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın 'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran , Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 17:14
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 17:15
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Grup Başkanvekili , Başkan Erdoğan'ın AK Parti 'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Özkoç, Erdoğan için "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi ifadeler kullandı.



MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK!
CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. 'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

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