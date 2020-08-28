CHP'li Canan Kaftancıoğlu DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i anma törenine en önde koştu

28.08.2020 15:11

Çağlayan'daki adliyede Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan DHKP-C üyesi avukat Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Barosu önünde düzenlenen skandal anma törenine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından avukatlardan Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı.

Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik öldü. Timtik'in ölümü ardından İstanbul Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Skandal törene katılan isimler damga vurdu.

Bu isimlerin başında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması dikkat çekti. Anma töreninde Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da yer aldı.



Törende bir de saygı duruşu skandalı yaşandı. Törene katılanlar Timtik anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunması büyük tepki aldı.

Sema Alim Dalgıç/Sabah