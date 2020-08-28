Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'daki selzedelerle görüştü!

28.08.2020 15:13

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor, son durumu yerinde inceleyecek. Telefonda selzedelere seslenen Erdoğan, "Endişeniz olmasın, bu devlet milletini hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

Başkan Erdoğan, Giresun'da temaslarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde Giresunlulara seslendi. Erdoğan, "Endişeniz olmasın, bu devlet milletini hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

"Pazartesi inşallah ben de Giresun'dayım. Ve inşallah son durumu da şöyle yerinde tespit ederek adımlarımızı inşallah atmış olacağız" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYIZ"

"Bu devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmadı. Felakete uğramış vatandaşları yalnız bırakmayız. Biz nasıl tüm depremlerde vatandaşın yanında olup süratle dertlerine dermen olduysak aynı şekilde Giresun'da da tüm ilçelerimizde köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimizle kardeşlerimizle olacağız. Hiç endişeniz olmasın."



"TOKİ KONUT SORUNUNU ÇÖZECEK"

Yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi de veren Erdoğan, "Sel ve heyelandan zarar gören araçlardan 160 kadar aracın ederlerini ödemiş durumdayız kaskosu olanlar hariç. Bundan sonraki süreçte de ödenmeye devam edecek. Tüm mesele en az hasarla vatandaşlarımız bu sıkıntılarını gidermek. TOKİ, büyük bir gayretle süratle yıkılan evlerin yerine yenisini yapacak. Evlerle konutlarla o sıkıntıyı da gidermiş olacağız. İnşallah en az hasarla süreci atlatmış olacağız" dedi.



