CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, görev tanımlarında olmamasına ve sağlık sorunlarını gerekçe göstermelerine rağmen taş döşemeyi reddeden iki personel okul bahçesinde sopayla saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda tekniker kadrosunda görevli olduğu iddia edilen ancak zabıta kadrosunda çalışan personelin sırtına iki kez vuran Erkan Hayla’nın sopası kırılırken, diğer zabıta da parmağından darbe aldı. Darp raporu alan memurlar şikayetçi olurken, “Aylarca ağır işlerde çalıştırıldık, can güvenliğimiz yok” diyerek CHP'li başkanın mobingine maruz kaldıklarını söyledi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol'un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
