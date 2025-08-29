CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, görev tanımlarında olmamasına ve sağlık sorunlarını gerekçe göstermelerine rağmen taş döşemeyi reddeden iki personel okul bahçesinde sopayla saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda tekniker kadrosunda görevli olduğu iddia edilen ancak zabıta kadrosunda çalışan personelin sırtına iki kez vuran Erkan Hayla’nın sopası kırılırken, diğer zabıta da parmağından darbe aldı. Darp raporu alan memurlar şikayetçi olurken, “Aylarca ağır işlerde çalıştırıldık, can güvenliğimiz yok” diyerek CHP'li başkanın mobingine maruz kaldıklarını söyledi.