CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şehit ailesine "mezar" ayıbı! 30 bin lira istediler

27.08.2020 09:17

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezar için şehit ailesinden 30 bin lira para istedi. Şehit babası indirim istedi, Büyükşehir kabul etmedi! Banka banka gezen şehit babası 4 saatte parayı topladı. Öğle yapılması planlanan defin ikindiye kaldı. İşte CHP'li belediyenin büyük ayıbı.