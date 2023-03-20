CHP'li Amiral Türker Ertürk'ten skandal tehdit! "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek"

Cumhuriyet Halk Partili Emekli Amiral Türker Ertürk yine bir skandala imza attı.

TÜRKER ERTÜRK TEHDİTLER SAVURDU

CHP'nin yayın organı TELE 1'de konuşan Türker Ertürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kurduğu teması övdükten sonra seçim güvenliği meselesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken tehditler savurdu.

"BU İKTİDAR DEĞİŞECEK ACILI AMA ACISIZ..."

YSK'yı hedef alan Türker Ertürk, "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli." ifadeleriyle tehditler savurarak "YSK vicdana ve hukuka göre karar vermeli yoksa müşkülat yaşarız ileride ülkece diye düşünüyorum" dedi.

Sunucu Namık Koçak ise "Elbette bedelini biliyorlardır" diyerek Ertürk'e arka çıktı.

TÜRKER ERTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK

Geçtiğimiz yıl 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı.

Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.



Türker Ertürk bir de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.







İşte CHP'li Türker Ertük'ün de skandallarından bazıları;

TÜRKER ERTÜRK, MİRAÇ KANDİLİ'NDEN RAHATSIZ OLDU

Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

ERTÜRK: "DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!"

Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.

Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.



DAVUT ALA, 7 KURŞUNLA VURULDU, KIŞLASINI DARBECİ ASKERLERE TESLİM ETMEDİ

3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde kışlasını darbecilere teslim etmemişti.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.

Olay gecesi, polislerin lojmandan çıkışlara izin vermemesine rağmen bir yolunu bulup dışarı çıkan Davut Ala, çeşitli zorlukların üstesinden gelerek kışlasına gitmeyi başardı. Burada önce darbe yanlısı askerleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden Ala, bazıları üzerinde etkili oldu.

Bununla yetinmeyen Davut Ala, teslim olmamakta direnen FETÖ mensuplarına karşı kahramanca çatışmaya girdi. Vatan uğrunda vücudunun farklı yerlerine 7 kurşun isabet etmesine rağmen darbecilere boyun eğmeyen Ala, "sancağı" düşürmeyerek kışlasını teslim etmedi.





ERTÜRK: "MUSEVİLERİN HAMURSUZ BAYRAMLARINI KUTLARIM"

Türker Ertürk; 3 Nisan 2021 Twitter'daki resmi hesabından Musevilerin bayramını kutladı ve "Musevilerin Hamursuz bayramlarını kutlarım" dedi.







ŞAHİN: "BÜTÜN MESELE BU..."

Gazeteci-yazar Zafer Şahin, Türker Ertürk'ün eleştirdi ve "Bütün mesele bu... Bir Türk askeri Kandil mesajı yayınlarsa sorun olur... Ama emekli arkadaş Hristiyan, Yahudi, Budist ayırmadan herkesin dini bayramlarını kutlar. Rejime bir şeycikler olmaz" dedi.





"DİN" VE "ŞEHİTLİK" VURGUSUNDAN RAHATSIZ OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde açıklama yapmış ve "Din uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimiz" ifadelerini kullanmıştı.







Türker Ertürk, Hulusi Akar'ın söz konusu açıklamasından rahatsız oldu ve "Din uğruna savaşmak ve ölmek gibi bir mesaj vermeye çalışmanın anlamı nedir?" iddiasında bulundu.





"PYD'NİN LAİK YAPISINI BİLİYORUZ"

Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açık destek vermiş ve "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi gerçekleştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olacağı Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin sonunda" ifadelerini kullanmıştı.

THKP/C ACİLCİLER GRUBU ELEBAŞI MİHRAÇ URAL'LA BİRLİKTE

Türker Ertürk ayrıca Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural'la samimi pozları ile gündeme gelmişti.