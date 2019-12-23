Haberler Video "CHP'deki rüşvet skandalının arkasında Genel Merkez var"

"CHP'deki rüşvet skandalının arkasında Genel Merkez var"

23.12.2019 13:27

CHP'de 25 milyonluk rüşvet skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Konunun merkezindeki isimlerden Sinan Aygün yaptığı basın toplantısında belgelerle birlikte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.


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