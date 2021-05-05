CHP'de kim istifa etti? CHP'de istifa depremi: Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer CHP'den istifa etti

Son dakika haberine göre, Eskişehir’de 25 ve 26’ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usluer, açıklamasında, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi. Öte yandan Usluer, İnce'nin kurduğu partiye katılıp katılmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de 25 ve 26'ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.













VAZGEÇMEDEN DEVAM EDECEĞİM

Usluer, açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim.

Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.

DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL'

Prof. Dr. Usluer, yaptığı açıklamada, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil.





MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ GEÇİYOR?

Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" diye konuştu.







İNCE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Gaye Usluer daha önce medyaya yansıyan açıklamalarında İnce'ye verdiği destekle biliniyor. Olağanüstü Kurultay'da birçok adayın çıkmasının normal olduğunu söyleyen Usluer, seçmenin genel başkan talebinin Muharrem İnce yönünde olduğunu söylemişti.

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GAYE USLUER KİMDİR?

Gaye Usluer, 25 Mart 1957'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Seyfettin, anne adı Nezaket'tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1996 yılında Oxford John Raddcliff Hastanesinde hastane enfeksiyonları konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.



Tıp, eğitim ve kadın çalışmaları ile ilgili çok sayıda derneğin üyesi oldu. Bu derneklerde muhtelif dönemlerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.





Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda üye olarak yer aldı. İyi düzeyde İngilizce bilen Usluer, evli ve 2 çocuk annesidir.