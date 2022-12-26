Haberler Haber Videoları CHP'de kılıçlar çekildi! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun son skandalını Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti

CHP'de kılıçlar çekildi! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun son skandalını Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti

CHP'de kılıçlar çekildi! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun son skandalını Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti
26.12.2022 09:39

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CHP'de kılıçlar çekildi! Kaftancıoğlu “Aptal müteahhit kafalı” dediği İmamoğlu'nun son skandalını şikâyet etti. İstanbul'da, ‘Ballı ihaleleri verdiği CHP’li milletvekillerinin ismini Kılıçdaroğlu'na iletti!

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu arasındaki kavga hız kazandı!




İlk kez TAKVİM'in gündeme getirdiği krizde ikince perde açıldı! Bu kez gerginliği müteahhit listesi tırmandırdı!




İddiaya göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun ihale verdiği 5 CHP'li ismi saptadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardı. İsimleri gören Kemal Bey şoka uğradı. Çünkü aralarında en yakın kurmayı Erdoğan Toprak da var!




1) ERDOĞAN TOPRAK




2) ÖZGÜR KARABAT




3) GÖKHAN ZEYBEK




4) TURAN AYDOĞAN




5) SADECE KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİLİYOR

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