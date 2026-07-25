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CHP’de ayrışmaya sokaktan tepki: Ana muhalefetten yavru muhalefete

CHP’de ayrışmaya sokaktan tepki: Ana muhalefetten yavru muhalefete

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CHP’de yaşanan ayrışma ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’nin muhalefetin oy dengesine etkisi tartışılıyor. A Haber’e konuşan vatandaşlar; parti içi anlaşmazlıklar, seçmen güveni, belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları ve siyasi çizgi üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölünmenin hem CHP’ye hem de Yeni Parti’ye zarar vereceğini savunan vatandaşlar, seçmen ve oyların da ayrışacağını ifade etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

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