CHP’de ayrışmaya sokaktan tepki: Ana muhalefetten yavru muhalefete
CHP’de yaşanan ayrışma ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’nin muhalefetin oy dengesine etkisi tartışılıyor. A Haber’e konuşan vatandaşlar; parti içi anlaşmazlıklar, seçmen güveni, belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları ve siyasi çizgi üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölünmenin hem CHP’ye hem de Yeni Parti’ye zarar vereceğini savunan vatandaşlar, seçmen ve oyların da ayrışacağını ifade etti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel