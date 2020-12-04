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CHP'de bir skandal daha patlak verdi! Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın taciz ettiği genç kadın yaşadıklarını anlattı...

CHP'de bir skandal daha patlak verdi! Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın taciz ettiği genç kadın yaşadıklarını anlattı...
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Taciz ve tecavüz skandalları ayyuka çıkan CHP'de bir skandal daha patladı. Tacizin adresi bu kez Sultangazi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" deyip çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkıştı. Mağdur kadın yaşadıklarını bir bir anlattı.


Taciz ve tecavüz skandalları ayyuka çıkan CHP'de bir skandal daha patladı. Tacizin adresi bu kez Sultangazi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" deyip çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkıştı. Mağdur kadın yaşadıklarını bir bir anlattı.

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