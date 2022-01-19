CHP'de 2023 için Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çatışması! Adaylık yarışında kim önde? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun planı ne?

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU RAKİBİM OLAMAZ

Son olarak parti içindeki rekabete ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi rakibini mi yarattı?" sorusuna, "Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. kimse kimseye rakip değil. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar." yanıtını vererek İmamoğlu'na adeta yerini bildirdi.

İMAMOĞLU YARIŞTA BEN DE VARIM DİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vererek adaylığa yeşil ışık yaktı: "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak. Vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek."



DOSYA SAVAŞLARI

Kulislerden gelen son bilgilere göre iki aday adayının birbirine karşı parti ve teşkilat içinde örgütlendiği, hatta yeri geldiğinde kullanmak üzere karşılıklı dosyalar ve kozlar biriktirildiği konuşuluyordu.





SON DURUM NE?

Peki parti içindeki ayrışmada kim kimden yana? Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kim? İmamoğlu'nun yanında yer alanlar kim? Parti ve ittifak içinde yaşanan adaylık rekabetini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Hukukçu Serkan Toper A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Detaylar video haberimizde...