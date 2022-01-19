Haberler Haber Videoları CHP'de 2023 için Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çatışması! Adaylık yarışında kim önde? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun planı ne?

CHP'de 2023 için Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çatışması! Adaylık yarışında kim önde? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun planı ne?

CHP'de 2023 için Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çatışması! Adaylık yarışında kim önde? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun planı ne?
19.01.2022 13:03 - Son Güncelleme: 19.01.2022 13:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:19
Karla mücadele! Gaziantep'te...
Ana Sayfa 00:49
Kırgın Çiçekler, İki Aile,...
Ana Sayfa 04:49
Kar esareti! Otoyolda mahsur...
Ana Sayfa 02:29
Başakşehir'de İSKİ deposundan...
Ana Sayfa 01:00
TOGG, Gemlik Tesisindeki...
Ana Sayfa 00:59
Akkız ve Batuga yeniden...
Ana Sayfa 03:46
Rekabet Kurulu'ndan topla...
Ana Sayfa 01:47
Sırbistan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 01:54
İstanbul'da hamile hemşireye...
Ana Sayfa 01:08
İETT dehşeti! Karşıya geçmek...
Ana Sayfa 00:58
Marmaris’te kendini yakan...
Ana Sayfa 00:44
Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan...

CHP içerisinde son aylarda partiyi bölme aşamasına gelen, hatta ittifakta kriz yaratan bir gerilim yaşanıyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2023 seçimlerinde aday olmak için kolları sıvaması CHP’yi ikiye böldü. Peki parti içindeki ayrışmada kim kimden yana? Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler kim? İmamoğlu’nun yanında yer alanlar kim? Parti ve ittifak içinde yaşanan adaylık rekabetini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Hukukçu Serkan Toper A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Haber Videoları
CHP içinde kazan kaynıyor! Bir yandan parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri için genel başkan olarak kolları sıvamışken bir yandan da arkasına parti içinde önemli bir ekip toplayan İBB Başkanı İmamoğlu "yarışta ben de varım" diyor.

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU RAKİBİM OLAMAZ
Son olarak parti içindeki rekabete ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi rakibini mi yarattı?" sorusuna, "Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. kimse kimseye rakip değil. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar." yanıtını vererek İmamoğlu'na adeta yerini bildirdi.

İMAMOĞLU YARIŞTA BEN DE VARIM DİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vererek adaylığa yeşil ışık yaktı: "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak. Vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek."

DOSYA SAVAŞLARI
Kulislerden gelen son bilgilere göre iki aday adayının birbirine karşı parti ve teşkilat içinde örgütlendiği, hatta yeri geldiğinde kullanmak üzere karşılıklı dosyalar ve kozlar biriktirildiği konuşuluyordu.



SON DURUM NE?
Peki parti içindeki ayrışmada kim kimden yana? Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kim? İmamoğlu'nun yanında yer alanlar kim? Parti ve ittifak içinde yaşanan adaylık rekabetini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Hukukçu Serkan Toper A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Detaylar video haberimizde...

SON DAKİKA