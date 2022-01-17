Kasetle gelen Kılıçdaroğlu dosyalarla mı gidecek? İmamoğlu cephesinden dikkat çeken hamle

Pensilvanya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlıklarına 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından başladığı ortaya çıktı. Belli ki darbenin sloganı da önceden belirlenmiş. Ama bunun Kılıçdaroğlu ile görüşme sırasında kullanılması önemli.

İMAMOĞLUCU MEDYANIN İLGİSİ

Bence ikinci ama daha önemli bir nokta var ki, o da Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiaya, CHP'ye yakın medyanın bir kısmının olağanüstü ilgi göstermesi. Neden acaba?

Bu sorunun cevabını bulmak üzere kulislere kulak kabarttım. Karşıma CHP içindeki kamplaşma çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP'deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler.

CHP'de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu'nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.

DOSYALAR TUTULUYOR

Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar.

MESUT YILMAZ- HASAN CELAL GÜZEL OLAYI



Sizi buradan alıp ANAP'taki liderlik mücadelesine götürmek istiyorum. Özal'dan sonra ANAP'ın başına geçmek için kıran kırana bir mücadele yaşanıyordu. Mesut Yılmaz'ı, TÜSİAD başta olmak üzere İstanbul'un iş dünyası, Semra Özal, liberaller ve merkez medya destekliyordu. Başbakan Yıldırım Akbulut ise klasik parti tabanından destek alıyordu. Ama Özal ailesini karşısına almıştı. Özal'ın, "Tank Hasan" adını taktığı Hasan Celal Güzel'i ise muhafazakâr-milliyetçi taban ile "milli unsurlar" istiyordu. Hasan Celal Güzel, içinde trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hande Mumcu'nun da yer aldığı "Özal-Bush görüşmesinin tutanakları" iddialarıyla tasfiye edildi.

Bunu niye hatırlattım?

MASONLUK İDDİASI

Parti içi muhalefet kimi zaman çok ilginç tasfiyelere neden olabiliyor.

Demirel'in mason olduğuna dair iddialar da yine AP kongresi öncesinde gündeme taşınmıştı. Parti içi rakipleri tarafından.

ANAP kongresi öncesinde de Mesut Yılmaz'ın mason olduğuna dair bir dosya dolaştırılıyordu. Mesut Yılmaz'a ulaşıp elimdeki dosyanın ışığında mason olup olmadığını sormuştum. İddialardan haberi olmuştu. İddia edilen belgeyi incelettiğini, sahte olduğunu ve sonradan üretildiğinin tespit edildiğini söylemişti. Mason olmadığını söyleme gereği duymuştu.

İnsan yaşlı olunca bunları hatırlıyor.



Bakalım CHP'deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu mücadelesi bizi nerelere götürecek?

KILIÇDAROĞLU, 15 TEMMUZ ÖNCESİ PENSİLVANYA İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Öte yandan bir başka gazeteci Nedim Şener de bugünkü köşesinde Pensilvanya görüşmesine ilişkin çarpıcı detayları aktardı. Şener'in yazısı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü bir konuşmasında yine demokrasiden söz ederek, "Dünya demokrasi krizinin içinde" ifadesinde bulunmuş. "Türkiye bu krizinin göbeğinde. Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacak ve bu ülkeye de demokrasiyi getirecek. Buna yürekten inanıyorum" demiş.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, ne zaman "demokrasi" kelimesini telaffuz etse, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde çekilen fotoğrafları aklıma gelir. Kılıçdaroğlu, gece yarısına doğru geldiği Atatürk Havaalanı'nda, korumalarının girişi kapatan darbecilerden izin alması sonrası geceyi geçirmek için Yeşilyurt'taki Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmişti.