Kasetle gelen Kılıçdaroğlu dosyalarla mı gidecek? İmamoğlu cephesinden dikkat çeken hamle

Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden çıktıktan sonra, tekneyle Pendik'e geçerken.
MİLLETVEKİLLERİ MECLİS'TE
Elbette, 15 Temmuz gecesi CHP'li milletvekillerinin de FETÖ'cü darbeciler tarafından bombalanan TBMM'de bulunduğunu tüm Türkiye gördü, biliyor. Ancak, halk sokakta darbecilere karşı canıyla direnirken ve 251 insanımızın şehit, 2 bin 193 kişinin gazi olduğu o gecenin sabahında, televizyonun başında çekilen ve kendileri tarafından servis edilen Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı unutulacak gibi değil.
Daha önce bir konuşmasında, "Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım" diyen Kılıçdaroğlu'nun, o gece sokağa çıkması beklenirdi. Bugün onun da beğenmediği demokrasi, o gece FETÖ'cülere direnenler sayesinde ayakta kaldı. Görev yaptığı TBMM'nin kapatılması o insanlar sayesinde önlendi.
Kılıçdaroğlu direnişe katılmadığı gibi ertesi gün de saat 10.30'da belediye başkanının evinden çıkıp, Bakırköy'den ayarlanan bir tekne ile Pendik Marina'ya, saat 12.00'de oradan karayoluyla Ankara'ya gitti. Tüm bunları, o gecenin şaşkınlığına, korkusuna verebilirim. Ama darbe girişimi sonrası tutumu anlaşılır gibi değil. Darbeye karşı Yenikapı'da mitinge katılmayacağını söyleyip sonra katılmasını önemsemiyorum bile. Ancak, FETÖ'cülerin ürettiği "kontrollü darbe" ifadesini sahiplenmesini anlamak mümkün değil.
SAHTE DOKÜMANLA SUÇ DUYURUSU
Kemal Kılıçdaroğlu, söylediği "kontrollü darbe" iddiasını beslemek için, darbe girişiminin yöneticisi FETÖ'nün mahrem imamı Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu yalanını ortaya attı.
Bununla yetinmedi, FETÖ'nün firari MİT mahrem imamlarının, Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğuna dair hazırladığı sahte dokümanlarla, Milletvekili Aytun Çıray aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Böylece, Adil Öksüz'ün MİT elemanı çıkması halinde, 15 Temmuz'un MİT kontrolünde bir darbe olduğunu kanıtlamış olacaktı!
FETÖ'CÜ DANIŞMAN GÜRSUL: '15 TEMMUZ TİYATRODUR'
Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016'da CHP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının da bulunduğu toplantıya çağırıldığını, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını hazırlayan FETÖ mensubu olan Bylock kullanıcısı Fatih Gürsul'un, "Sayın Genel Başkanım, 15 Temmuz kesinlikle bir darbe değil, Tayyip'in bir oyunu, tiyatrosudur" dediğini aktarmıştı.
Daha sonra yaptığı açıklamalarda, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" deyip darbecilerle mücadele için OHAL yetkisinin çıkarıldığı 20 Temmuz'a "darbe" diyen Kılıçdaroğlu, sonradan fikrini değiştirdi.
2019'dan itibaren 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" demeyi bırakıp "darbe", 2021'de ise "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" demeye başladı.
DANIŞMAN REDDETMİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği bir konu, tüm yaşananları bir kez daha gözden geçirme ihtiyacı doğurdu.
Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi bir dişçi muayenesinde Pensilvanya ile telefonda konuştuğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bir de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sordum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. 'Böyle bir şey yok' desin. Mesela desin ki, 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda, yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık' desin. 'Konuşmadık' desin. Böyle bir şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değildim' desin. Söyleyemez."
Kılıçdaroğlu'nun o konuşmayı yaptığı yer, o dönem Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan şu anda ise Soylu'nun danışmanı olan Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek.
OdaTV, Özzeybek'e ulaşmış ve görüşmeyi doğrulamasını ya da yalanlamasını beklemiş. Özzeybek, sorular karşısında, konuyla ilgili konuşmayacağını belirtmiş ama Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya ile görüşme yaptığını da reddetmemiş.
Böyle vahim bir iddia ortaya atıldığında yapılacak tek şey, eğer gerçek değilse hemen yalanlama yapılmasıdır. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan ses yok.
Nasıl daha sonra yalan olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'nun, Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu ve 4 bakan, 80 AKP'li milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğu iddialarının peşine düştüysek, bu konuda da gerçeğin izini takip edeceğiz.
Unutulmamalı ki gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır...
KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ ÇOK CAN ALICI BİR DOSYA VAR
Öte yandan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na olası bir operasyonun sinyalini vermişti.
Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.
Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullanmıştı.