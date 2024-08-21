CHP yandaşı Murat Ağırel'in ayakkabı yalanı elinde patladı! ''Bir yılda değil, 8 yılda dağıtıldı''

Muhalefetin beslediği Halk TV kanalı ve gazetecileri, AK Partili belediyeleri hedef tahtasına oturmaya devam ediyor. Halk TV'nin yalan haber başarısının mimarlarından olan gazeteci Murat Ağırel, bu kez de Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne itibar suikastı yapmaya soyundu. Şahinbey Belediyesi, Ağırel'in aslı olmayan ancak ekranda itham etmekten de utanmadığı iftiralarını kanıt göstererek çürüttü.

Gaziantep'te öğrencilerin başarılarını sürekli ödüllendirmeleriyle bilinen Şahinbey Belediyesi, Halk TV cenahının mesnetsiz iddialarının hedefi oldu.

Şahinbey Belediyesi'nden ise yanıt gecikmedi. Belediye, iftiralara yanıt verdiği bir kamuoyu metni yayınladı.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE BİSİKLET DAĞITIMINI ELEŞTİRDİ: FABRİKA KURARSIN!

Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyesi'nin ''Başarılı her öğrenciye bisiklet hediyesi'' için 250 bin kadar bisiklet alındığını ve büyük maliyetler ödendiğini söyleyerek tepki gösteren Ağırel, ''O paraya fabrika kurarsın'' dedi. Anlaşma yapılarak alınan bisikletlerin tamamının 'dağıtılmadığını' düşündüğünü iddia edenrek tutanaklarını görmek istediğini belirten gazeteciye Şahinbey Belediyesi ''Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.'' şeklinde yanıt verdi.

''Yayında bahsi geçen bisiklet dağıtımı ise Belediyemiz tarafından 2019 yılından beri sürdürülmektedir. Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.''

''GAZİLER DİYARI'NDAN ŞEHİTLER DİYARI'NA'' PROJESİNİ HAZMEDEMEDİ

Murat Ağırel, Şahinbey Belediyesi'nin ''Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı'na'' adlı projesi kapsamında 2015'ten beri öğrenci ve vatandaşları ecdadımızla buluşturduğu gezi için harcanan maliyeti gündeme getirdi. Ağırel, son 9 yıldır aralıksız sürdürülen projeye ve ayrılan ödeneğe tepki gösterdi, Halk TV ise ''200 bin kişi gerçekten Çanakkale'ye götürüldü mü?'' şeklinde ekrana taşıdı.

Belediye ise yaptığı açıklamada Ağırel'in bu çıkışını, projelerin Sayıştay denetiminden geçtiklerini belirterek ''Yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir.'' diyerek cevapladı.

ÖĞRENCİYE VERİLEN AYAKKABI

Öte yandan söz konusu yayında Şahinbey Belediyesi'nin dezavantajlı aileleri düşünerek, karne hediyesi olarak ve yaz sezonuna girerken kullanabilmeleri için çocuklara başvuru yoluyla hediye ettiği spor ayakkabılar için ''1 yılda yoldan geçenlere de vermişler'' denerek alay edildi. Belediyenin ayakkabıları temin ettiği firmaların imam hatip lisesi mezunu olmasını eleştiren masa, paranın 'belli bir yere' kaydırıldığını ima etti.

Belediyenin açıklamasında ''Belediye ''Yayında bir yılda dağıtıldığı iddia edilen ayakkabılar her yıl yaklaşık 150 bin adet olmak üzere sekiz yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en ekonomik şekilde piyasadan temin edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.