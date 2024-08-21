SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bolu'da Yangın Kabusu! Kavacık Köyü Muhtarı:
Haberler Haber Videoları

Bolu'da Yangın Kabusu! Kavacık Köyü Muhtarı: "Yangın 4 Kilometre Uzakta, Köy Tamamen Boşaltıldı"

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 23:39   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 23:40

Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını, Kavacık Köyü'nü tehdit ediyor. Köy Muhtarı Metin Ceylan, yangının köye 4 kilometre kadar yaklaştığını ve köyün tahliye edildiğini açıkladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan orman yangını hızla ilerleyerek Kavacık Köyü'ne yaklaştı. Yangının köye sadece 4 kilometre mesafede olduğunu belirten Kavacık Köyü Muhtarı Metin Ceylan, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın talimatıyla köyün derhal tahliye edildiğini açıkladı.

Muhtar Ceylan, yangının köylerine ulaşmasının büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti. "Komutanlarımız burada. Evi olanlar Gerede'ye gitti. Şu anda asayiş köyde bekliyor. Allah'ın izniyle inşallah yangın buraya ulaşmadan bu işi bitirecek. Köyümüz 40 hane. Yaklaşık 60 kişi vardı. Şu anda kimse kalmadı, ben ve azam hariç. Yangın köyümüze 4 kilometre mesafede" dedi.

Yangının hızla ilerlemesi üzerine bölgedeki vatandaşların güvenliği için hızlı bir şekilde harekete geçildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yetkililer, yangının daha fazla yayılmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Tahliye edilen köylüler, Gerede'de güvenli bir bölgeye yerleştirildi. Yetkililer, yangının etkili olduğu alanda geniş kapsamlı bir söndürme operasyonu yürütüldüğünü ve yangının köye ulaşmadan kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Konya'da Kan Donduran Cinayet: Aracında Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Karakola Gidip Teslim Oldu!
21.08.2024Çarşamba
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
21.08.2024Çarşamba
CHP yandaşı Murat Ağırel'in ayakkabı yalanı elinde patladı! ''Bir yılda değil, 8 yılda dağıtıldı''
21.08.2024Çarşamba
Elazığ'da göl faciası! Akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı
21.08.2024Çarşamba
Büyükçekmece'de akran zorbalığı! Arkadaşlarını döven 8 çocuk polis tarafından yakalandı!
21.08.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Manisa’da vahşet! Cani adam hamile eşini sokak ortasında demirle dövdü: İşte o anlar 00:32
Manisa’da vahşet!
21.08.2024Çarşamba
Pamukkale’de uzman çavuş cinayeti! Acımasızca darp ederek döve döve öldürdüler! O anlar kamerada! 00:26
Pamukkale'de Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın Ölümüne Yol Açan Kavga Anı Kamerada
21.08.2024Çarşamba
Ankara ve Bolu Alarmda: Orman Yangını Kızılcahamam’dan Gerede’ye sıçradı! 00:15
Ankara ve Bolu Alarmda: Orman Yangını Gerede'ye sıçradı!
21.08.2024Çarşamba
Kayseri’de vahşet! Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti 03:45
Kayseri'de vahşet!
21.08.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA