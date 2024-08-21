Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan orman yangını hızla ilerleyerek Kavacık Köyü'ne yaklaştı. Yangının köye sadece 4 kilometre mesafede olduğunu belirten Kavacık Köyü Muhtarı Metin Ceylan, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın talimatıyla köyün derhal tahliye edildiğini açıkladı.

Muhtar Ceylan, yangının köylerine ulaşmasının büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti. "Komutanlarımız burada. Evi olanlar Gerede'ye gitti. Şu anda asayiş köyde bekliyor. Allah'ın izniyle inşallah yangın buraya ulaşmadan bu işi bitirecek. Köyümüz 40 hane. Yaklaşık 60 kişi vardı. Şu anda kimse kalmadı, ben ve azam hariç. Yangın köyümüze 4 kilometre mesafede" dedi.

Yangının hızla ilerlemesi üzerine bölgedeki vatandaşların güvenliği için hızlı bir şekilde harekete geçildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yetkililer, yangının daha fazla yayılmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Tahliye edilen köylüler, Gerede'de güvenli bir bölgeye yerleştirildi. Yetkililer, yangının etkili olduğu alanda geniş kapsamlı bir söndürme operasyonu yürütüldüğünü ve yangının köye ulaşmadan kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.