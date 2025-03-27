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CHP yandaşı Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
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CHP yandaşı Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 17:25

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yanıltıcı paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP yandaşı Can Ataklı kalp operasyonu geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında asılsız iddialarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ataklı Bahçeli'nin entübe edildiğini öne sürdü.

CAN ATAKLI'DAN "ENTÜBE" İDDİASI
Ataklı "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." iddiasında bulundu.

İDDİA YALAN ÇIKTI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP yandaşı Can Ataklı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
CHP yandaşı Can Ataklı savcılıkta verdiği ifadede"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi Youtube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve "Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?" şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Can Ataklı imza şartı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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