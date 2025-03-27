Ailelere TOGG Desteği: İlk arabam yerli otomobil aile destek programı! Devletten uygun taksit!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 18:10

Ailesine ilk arabasını alma hayali kuranlar için devletten büyük destek geliyor! 3 ve üzeri çocuğu olan aileler, Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg'a artık çok daha kolay ulaşabilecek. Yeni destek programıyla dar gelirli vatandaşlar için hem yol hem umut açılıyor.

🚗 AİLELERE TOGG DESTEĞİ GELİYOR

Türkiye'de dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir destek programı devreye giriyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile birlikte ailelere Togg alımında finansman desteği sunulacak.

👨‍👩‍👧‍👦 KİMLER YARARLANABİLECEK?

Programdan ilk kez araç sahibi olacak ve en az 3 çocuklu olan aileler faydalanabilecek. Sosyal devlet anlayışıyla geliştirilen destek, özellikle dar gelirli vatandaşların mobilitesini artırmayı hedefliyor.

💸 NASIL BİR DESTEK SAĞLANACAK?

Destek kapsamında;

-Uzun vadeli finansman imkânı,

-Düşük taksit seçenekleri,

-Gelir düzeyine uyumlu ödeme planları sunulacak.

Bu sayede dar gelirli ailelerin yerli ve elektrikli otomobil sahibi olması kolaylaşacak.

🌱 ÇEVRESEL KATKI VE SOSYAL ETKİ

Yerli otomobil Togg'un yaygınlaşmasıyla:

-Araçların yaş ortalaması düşecek,

-Karbon salımı azalacak,

-Ailelerin sosyal yaşamı daha aktif hale gelecek.

Mobilitenin artması, istihdam ve eğitim gibi alanlara da olumlu katkı sağlayacak.

📈 TOGG SATIŞLARINA ETKİ BEKLENİYOR

Yüksek talep beklenen programın, Togg satışlarına ivme kazandırması ve yerli üretimin güçlenmesine destek olması bekleniyor. Ayrıca bu adım, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştıracak.

📝 BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın detaylı başvuru koşulları ve takvimi önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

İlk arabasını almak isteyen çok çocuklu aileler için büyük bir fırsat sunan bu destek, hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacak gibi görünüyor.