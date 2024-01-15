CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal!

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP yeni bir skandala daha imza attı.

ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTILAR

TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme geldi.







AK PARTİ VE MHP BİLDİRiYE DESTEK VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.



MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül iseTBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.







AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİNDEN TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ ORTAK BİLDİRİ

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP VE ORTAĞI HDPKK/DEM KARŞI ÇIKTI

Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıktı.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı. Başarır şehitlerimizi hiçe sayarak, "Biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.







"ÇALIŞMA SAATİMİZ VAR"

PKK'nın siyasi uzantısı kravatli terörist DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ise "Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim." ifadelerini kullandı.







"ORTAK BİLDİRİNİN BU AKŞAM ÇIKMASI ÇOK KIYMETLİ"

CHP ve HDPKK skandal ortak kararı sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi. "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir." diye konuştu.







ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ BİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ

CHP ve HDPKK'nın skandal kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu. Alınan karara arka çıkan ve HDPKK ile aynı çizgide koşan Özel, "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" dedi.

Dün ve bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden yüreklerimizi dağlayan haberler gelmiş; 12 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaşmıştır.



Bu elim haberler üzerine, TBMM'de grubu bulunan partilerin teröre karşı yek vücut olabilmesi için ortak bildiri önerisinde bulunulmuş;… pic.twitter.com/DZcD2ydQXm — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) December 23, 2023





AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: TERÖRE TEPKİ KOYMAYA CESARET EDEMEDİLER

CHP ve HDPKK'nın kararı sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:



Dün ve bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden yüreklerimizi dağlayan haberler gelmiş; 12 kahraman vatan evladı şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu elim haberler üzerine, TBMM'de grubu bulunan partilerin teröre karşı yek vücut olabilmesi için ortak bildiri önerisinde bulunulmuş;

"KANDİL'İN MECLİS'TEKİ SÖZCÜLERİYLE SAF TUTTU"

AK Parti grubumuz ile MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları bildiriye destek vermişlerdir. Ne yazık ki terör örgütlerine yaklaşımı noktasında uzun süredir duruş bozukluğu yaşayan CHP, millet olmanın, birlik olmanın çok kıymetli olduğu bir günde bile yine Kandil'in Meclis'teki sözcüleriyle saf tutmuş, bildiriyi imzalamamıştır.



"TERÖRE TEPKİ KOYMAYA CESARET EDEMEDİLER"

Lafa gelince "CHP savaş meydanında kurulmuştur" nutku atanlar siyasi pragmatizm uğruna teröre karşı tepki koymaya cesaret edememektedir. Aynı CHP, şimdiye kadar bölücü elebaşına özgürlük isteyenlere sesini çıkarmamak,YPG'yi terör örgütü olarak görmemek, terörist cenazelerine parti yöneticisi düzeyinde katılım sağlamak, TSK'ya defalarca iftira atmak ve tezkerelere hayır oyu vermek gibi onlarca ayıba imza atmıştır. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde bile milletin derdiyle dertlenmek yerine, kahramanlarımızın canına kast edenlerin sözcülerine yaranmaya çalışan CHP'yi milletimizin takdirine bırakıyoruz.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI LANETLİYORUZ"

AK Parti sosyal medya hesabından konuya ilişkin "TBMM Genel Kurulu'nda "teröre karşı ortak bildiri"ye dört siyasi parti grubu imza atmıştır. Bölücü terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.





YAYINLADIKLARI BİLDİRİDE PKK BİLE YAZAMADILAR

Öte yandan CHP'nin riyakarlığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Ortak bildiriye karşı çıkan CHP bir bildiri yayınladı. TBMM bildirisinde PKK net şekilde lanetlenirken, CHP ise bildirisinde HDP/DEM'in siyasi uzantısı PKK'nın adına yer veremedi.

TEPKİ YAĞDI: "ATATÜRK'ÜMÜZÜN MİRASINI NE HALE GETİRDİNİZ"

Skandal sonrası sosyal medyadan CHP'liler "Atatürk'ümüzün mirasını ne hale getirdiniz. "Allah cezanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;

Bir sosyal medya kullancı ise, "Özgür geç bunları bu milletin aklıyla alay etme kimse yemiyor bu ucuz numaraları" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise Özgür Özel'e şu sözlerle tepki gösterdi: Bu millet bu geceyi unutmayacaktır..elbet bunun hesabını soracaktır..