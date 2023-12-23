Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP'ye ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP'ye tepkiler yağdı.

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TÜRKİYE TEK SES OLDU: MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ

Her fırsatta PKK'nın sözcülüğüne soyunan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a için özgürlük diye böğüren HDP/DEM'in, Gazi Meclis'in koltukları işgal etmesine ve CHP'nin destek vermesine tepki yağdı.