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Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP'ye ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP'ye tepkiler yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 23:57 Güncelleme 23 Aralık 2023, 23:59
Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP’ye ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz 1

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP'ye tepkiler yağdı.

Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP’ye ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz 2

TÜRKİYE TEK SES OLDU: MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Her fırsatta PKK'nın sözcülüğüne soyunan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a için özgürlük diye böğüren HDP/DEM'in, Gazi Meclis'in koltukları işgal etmesine ve CHP'nin destek vermesine tepki yağdı.

Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP’ye ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz 3

Sosyal medyada #MeclisteTerörsitİstemiyoruz etiketi gündem oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

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