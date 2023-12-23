Tüm Türkiye şehitlerimiz için ayakta! Sosyal medyada CHP'ye ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e tepki yağdı! #MeclisteTeröristİstemiyoruz

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP'ye tepkiler yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...
Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP'ye tepkiler yağdı.
TÜRKİYE TEK SES OLDU: MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Her fırsatta PKK'nın sözcülüğüne soyunan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a için özgürlük diye böğüren HDP/DEM'in, Gazi Meclis'in koltukları işgal etmesine ve CHP'nin destek vermesine tepki yağdı.
Sosyal medyada #MeclisteTerörsitİstemiyoruz etiketi gündem oldu.
İşte o tepkilerden bazıları: