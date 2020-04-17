CHP vatandaşa değil, kafasını kuma gömen özel bankalara sahip çıktı! 17.04.2020 18:10

Koronavirüsle ekonomik mücadele sürecinde kamu bankaları vatandaşın yanında yer alıp birçok kolaylık sağlarken, özel bankalar ise kafasını kuma gömmeyi tercih etti. Devletin zirvesinden özel bankalara mücadeleye katılma çağrısı yapılırken, CHP ise vatandaşın değil, özel bankaların yanında yer almayı tercih etti.

Türkiye koronavirüsün ekonomik etkilerinden en az zararla kurtulmak için bir dizi tedbirler açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu ve özel bankalara kredi çağrısı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan karşılık buldu. Öte yandan önce söz veren özel bankalar, daha sonra vatandaşlardan istedikleri şartlar ile işi yokuşa sürerek müşterilerine adeta eziyet etti.



CHP ÖZEL BANKALARIN YANINDA YER ALDI

Her siyasi ikilemde milletin karşısında yer alan CHP, özel bankalarla yaşanan krizde de tutumunu sürdürdü. Kamu bankaları vatandaşa her türlü kolaylığı sağlarken ve krizin en az zararla atlatılmasında üzerine düşeni yerine getirirken, CHP mücadeleye destek sözü verip sonra ortadan kaybolan özel bankaların avukatlığına soyundu.







DEVLETİN ZİRVESİNDEN TEPKİ

Özellikle kredi yapılandırma ve borç ertelemelerde fahiş faiz rakamları uygulayan, kredi vermede zorluk çıkaran özel bankalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullanmıştı.



